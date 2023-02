Mettmann: Auto schleudert in Gegenverkehr – zwei Schwerverletzte

Am Freitagabend (24. Februar) fuhr ein 20-jähriger Bochumer mit seinem Auto der Marke BMW die außerorts von Mettmann gelegene Düsseldorfer Straße in Richtung Düsseldorf entlang. Da die Fahrbahn nass vom Regen war, geriet der junge Mann in einer Rechtskurve zunächst mit dem rechten Hinterreifen auf den Grünstreifen am Fahrbahnrand und schleuderte dann nach eigenen Angaben in den Gegenverkehr.

Wie die Polizei aus NRW berichtet, sei der BMW-Fahrer dann mit einem entgegenkommenden VW Golf eines 52-jährigen Velberters kollidiert. Durch die Wucht des Aufpralls rutschte der Wagen des 20-Jährigen von der Fahrbahn auf eine abschüssige Grünfläche, wo er stark beschädigt liegen blieb. Laut Angaben der Polizei wurden bei dem Zusammenstoß sowohl der 20-jährige Mann aus Bochum als auch der 52-jährige Velberter schwer verletzt. Beide Fahrer wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Beim Crash seien der BMW und der Golf so schwer beschädigt worden, dass sie nicht mehr fahrbereit und daher abgeschleppt werden mussten. Der Gesamtschaden wird von der Polizei NRW auf mindestens 18.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Düsseldorfer Straße in beide Richtungen gesperrt.