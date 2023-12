Mettmann: 43-Jähriger bedroht Polizisten mit Samuraischwert – Psychiatrie

Nach einer Meldung wegen häuslicher Gewalt haben Spezialeinsatzkräfte der Polizei einen 43-Jährigen in Mettmann (NRW) in Gewahrsam genommen. Wie die Polizei am Sonntag (17. Dezember) mitteilte, hatte die Mutter den Notruf gewählt, weil ihr Sohn sie angegriffen habe. Sie habe die Wohnung leicht verletzt verlassen können.

Als Beamte zu dem Haus kamen, beschoss der Mann sie laut Polizei vom Balkon aus mit einer Softair-Pistole. Anschließend habe er die Polizisten mit einem Samuraischwert bedroht und sich in seiner Wohnung verschanzt.

Schließlich konnte der polizeibekannte 43-Jährige mit Hilfe von Spezialeinsatzkräften überwältigt werden. Dabei habe er leichte Verletzungen erlitten. Der Mann wurde in eine psychiatrische Klinik gebracht.

dpa