Mehr Schutz an jüdischen Einrichtungen: NRW verschärft erneut Sicherheitsmaßnahmen

Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) hat die Sicherheitsmaßnahmen vor jüdischen Einrichtungen erneut verschärft. Grund dafür sind aktuelle Mobilisierungsaufrufe der Hamas. Damit wird unter anderem die Polizeipräsenz vor Synagogen erhöht. Mit den Maßnahmen solle auch das Sicherheitsgefühl in den jüdischen Einrichtungen gestärkt werden, erklärte Reul am Donnerstag (12. Oktober) in Düsseldorf.

Die Bedrohung, die von der radikalislamischen Hamas und ihren Sympathisanten ausgehe, werde sehr ernst genommen. Bereits seit vergangenem Samstag (7. Oktober) hatte die Polizei ihre Präsenz an jüdischen Einrichtungen erhöht. Verantwortliche der jüdischen Gemeinden könnten sich bei Fragen unmittelbar an die Kontaktpersonen in den Kreispolizeibehörden wenden, teilte das Ministerium mit.

dpa