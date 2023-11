Kreis Euskirchen: Rettungswagen kollidiert mit Auto – sieben Verletzte

In Mechernich im Kreis Euskirchen (NRW) sind bei einem Unfall mit einem Rettungswagen sieben Menschen verletzt worden, einige von ihnen schwer. Auch ein Notarzt, der sich während der Fahrt um einen Patienten gekümmert hatte, kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

>> Krasse Kollision in Kerpen: sechs Verletzte nach Frontal-Crash <<

Der Rettungswagen sei am Dienstagmorgen mit Blaulicht und Martinshorn über eine Kreuzung gefahren, teilte die Polizei mit. Dort kam es zum Zusammenstoß mit einer Autofahrerin. Der Rettungswagen schleuderte über die Kreuzung und krachte rückwärts in zwei an der Ampel wartende Autos. Alle sieben Verletzten kamen in umliegende Kliniken.

dpa