Massenkarambolage auf der A3 bei Hamminkeln – vier Verletzte

Vier Menschen sind bei einem Zusammenstoß von vier Fahrzeugen auf der Autobahn 3 bei Hamminkeln (Kreis Wesel) verletzt worden – einer von ihnen schwer. Ein 63-Jähriger habe verkehrsbedingt bremsen müssen, was ein 52 Jahre alter Mann offenbar zu spät bemerkt habe, teilte die Polizei am Sonntag (5. November) mit. Er sei am Samstag mit seinem Auto auf den Wagen aufgefahren. Zwei weitere Autofahrer hätten ebenfalls nicht mehr rechtzeitig bremsen können und seien in die Unfallstelle gekracht.

Der 52-Jährige kam den Angaben zufolge mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Die A3 wurde in Richtung Köln für etwa zwei Stunden voll gesperrt. Der Verkehr staute sich zeitweise auf rund sieben Kilometern.

dpa