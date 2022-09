Mann torkelt mit Luftdruckwaffe durch Bochumer Hauptbahnhof

Mit einem Luftgewehr über der Schulter ist ein stark betrunkener Mann nach Polizeiangaben durch den Bochumer Hauptbahnhof geschwankt. Der 52-Jährige sei Beamten am frühen Sonntagabend (18. September) wegen seiner unsicheren Gangart und der Luftdruckwaffe aufgefallen, teilte die Bundespolizei am Montag (19. September) mit. Ein freiwilliger Atemalkoholtest des Mannes auf der Wache habe einen Wert von fast drei Promille ergeben. Mit einem Rettungswagen brachten ihn Einsatzkräfte in ein Krankenhaus. Gegen den Mann wird nun wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.

dpa