Mann nach Karnevalszug in Bergisch Gladbach (NRW) vermisst

Am Sonntag (21. Februar) besuchte der 34-jährige Ali A. zusammen mit seiner Familie den Karnevalszug in Bergisch Gladbach. Mit einem Schlag fehlt von dem Mann allerdings jede Spur. Laut Angaben der Polizei wurde er ein letztes Mal in Höhe des Drogeriemarktes an der Hauptstraße gesehen. Dort soll der 34-Jährige mit seinem Sohn und seiner Frau gestanden haben.

Gegen 16 Uhr merkte die Familie, dass Ali. A. plötzlich verschwunden war. Wegen einer Erkrankung ist er zeitlich und örtlich nicht orientiert. Die Polizei beschreibt den Mann als 1,80 bis 1,85 Meter groß und kräftig. Er hat schwarze Haare. Der 34-Jährige trug während des Karnevalsumzuges eine blaue Kapuzenjacke, eine blaue Jeans und blaue Schuhe. Außerdem hatte er einen Rucksack dabei.

Auf der Seite der Polizei NRW ist ein Bild des Mannes zu sehen. Hinweise richtet ihr bitte entweder an die Polizei Rhein-Berg 02202/2050 oder an die 110.