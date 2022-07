Polizeimeldungen

Husten und Atemwegsreizungen: Kinder und Jugendliche aus NRW in Klinik eingeliefert

26. Juli 2022

Mit Husten und Atemwegsreizungen sind am Montag mehrere Kinder und Jugendliche aus einem Schwimmbad in NRW abgeholt und in eine Klinik eingeliefert worden.