Polizeimeldungen

LKW fährt auf Stauende – Autofahrerin wird lebensgefährlich verletzt

3. Dezember 2022

Es ist der Horror für viele Autofahrer: Am Stauende stehen und darauf hoffen, dass der Hintermann rechtzeitig bremsen kann. In diesem Fall übersah ein LKW-Fahrer das Stauende auf der A1 nahe Holzwickede. Der Aufprall war so schwer, dass sich das vordere Auto unter einen anderen LKW schob. Die Fahrerin wurde lebensgefährlich verletzt.