Rosenmontag in Linnich (NRW): Zeugen bergen Betrunkenen aus der Rur

Polizeimeldungen NRW

Unfall am Rosenmontag in NRW: Zeugen bergen betrunkenen Radfahrer aus der Rur

13. Februar 2024

In Linnich bei Düren stürzte am Rosenmontagabend ein 45-jähriger Radfahrer mit seinem E-Bike in die Rur. Der Mann war stark alkoholisiert.