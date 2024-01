Linienbus kollidiert in Ratingen mit Baum – Neun Verletzte

Heftiger Unfall in Ratingen (NRW) bei Düsseldorf. Dort sind bei der Kollision eines Linienbusses mit einem Baum nach Angaben der Feuerwehr neun Menschen verletzt worden. Möglicherweise wegen eines medizinischen Notfalls sei der 43 Jahre alte Fahrer mit dem Bus von der Straße abgekommen, sagte ein Polizeisprecher am Freitag in Mettmann.

>> Warum ein Mann in einem Monat 21 Mal schwarzgefahren ist – der traurige Grund <<

Zwei der neun Verletzten seien schwer verletzt, darunter der Busfahrer. Acht Rettungswagen und zwei Notärzte eilten zur Unfallstelle. Für die nicht verletzten Fahrgäste wurde ein weiterer Bus zur Verfügung gestellt. Vier Notfallseelsorger waren im Einsatz.

dpa