„Letzte Generation“: Klimakleber in nächster NRW-Stadt angekommen

Montagabend, 13. März, 18.17 Uhr in Bielefeld: Eine Gruppe Klimaaktivisten der Bewegung „Letzte Generation“ sitzt auf der Kreuzstraße in Richtung Landgericht und hindert Autos an der Weiterfahrt. Die alarmierte Polizei rückt sofort zur Kreuzstraße, Höhe Naturkundemuseum, aus und stellt vier Personen fest. Davon haben sich bereits zwei mit den Händen auf dem Asphalt festgeklebt. Der Verkehr wird über den Gehweg umgeleitet.

Laut Polizei ist der Protest nicht angemeldet worden. Weil die Aktivisten der Aufforderung, die Straße zu verlassen, nicht nachkommen, müssen die Beamten nachhelfen. Mit Speiseöl lösen sie die festgeklebten Personen von der Fahrbahn und befördern sie – teils mit einfacher körperlicher Gewalt – aus dem Verkehrsbereich. Alle Personen bleiben unverletzt.