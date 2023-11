Auf glatter Fahrbahn Kontrolle verloren: BMW-Fahrer kracht in Langenfeld gegen Baum

Da hatte ein BMW-Fahrer gleich mehrere Schutzengel auf seiner Seite: Wie die Polizei berichtet, kam es am Mittwoch (29. November) in Langenfeld zu einem Verkehrsunfall. Ein 24-jähriger Mann aus Burscheid soll dabei glücklicherweise nur mit leichten Verletzungen davon gekommen sein. Am Wagen entstand jedoch ein großer Sachschaden.

Nach Angaben der Polizei war der junge Mann kurz vor 12 Uhr mit seinem BMW über die Bergische Landstraße in Richtung Langenfeld gefahren, als er aus bislang noch ungeklärter Ursache, jedoch ohne Fremdeinwirkung, im Verlaufe der dortigen langgezogenen Kurve auf eisglatter Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor.

Auf diese Summe beläuft sich der Sachschaden des BMW

Der Burscheider kam daraufhin von der Straße ab und geriet über die Gegenfahrbahn auf der anderen Straßenseite in einen Wald, wo sein Wagen frontal mit einem Baum zusammenstieß. Andere Verkehrsteilnehmer alarmierten umgehend die Rettungskräfte, die aufgrund der ersten Eindrücke vor Ort einen Rettungshubschrauber anforderten. Im Verlaufe der Versorgung des 24-Jährigen stellte sich jedoch heraus, dass dieser sämtliche Schutzengel auf seiner Seite hatte: Der Mann wurde durch den Crash lediglich leicht verletzt.

Der auf den Vater des 24-Jährigen zugelassene BMW M4 Coupé wurde bei dem Unfall jedoch total beschädigt. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf eine Summe von rund 80.000 Euro.

Die Bergische Landstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme und zur Bergung des Fahrzeugwracks gesperrt.