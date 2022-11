Langenfeld: Hoher Sachschaden nach Unfallflucht – Polizei ermittelt

Heftiger Unfall am Sonntagmorgen in Langenfeld (NRW). Dort hatte ein bislang noch unbekannter Autofahrer für einen Anblick der Verwüstung gesorgt. Dabei wurden drei Autos völlig zerstört. Glücklicherweise wurde niemand bei dem Unfall verletzt.

Laut Zeugen war eine schwarze Mercedes-A-Klasse mit hoher Geschwindigkeit durch den Isarweg gefahren. Dabei verlor der Fahrer wohl die Kontrolle über das Auto und knallte in einen geparkten Kia Picanto. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Kia in einen davor geparkten VW Up geschoben, dieser wiederum wurde auf einen Ford Puma gedrückt.

Ein Zeuge war unmittelbar zur Stelle und wollte dem Mercedes-Fahrer zu Hilfe eilen. Als dieser unverletzt aus dem Wagen stieg, gab dieser aber nach kurzer Zeit Fersengeld und entfernte sich vom Unfallort. Er lief in Richtung S-Bahnhof davon, die Polizei konnte den Mann nicht mehr antreffen.

Daher fahndet die Polizei nun nach dem Mann, über den folgende Personenbeschreibung vorliegt:

männlich

etwa 18 bis 23 Jahre alt

südländisches Erscheinungsbild

etwa 1,70 Meter groß

schlanke Statur

kurze braune Haare

trug eine dunkle Jacke, eine dunkle Jeans sowie dunkle Schuhe

Die Autos wurden durch den Unfall total zerstört und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden geht in die Zehntausende. Die Polizei stellte noch am Unfallort den Halter des Mercedes fest, einen 82-jährigen Mann. Dieser erklärte, dass sich wohl ein Familienmitglied unerlaubt den Schlüssel des Wagens genommen hätte. Hinweise auf den Fahrer hat die Polizei bislang noch keine und bittet daher um weitere Zeugen und fragt:

Wer weiß, wer der Fahrer des Unfallwagens war oder hat den Unfall ebenfalls beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld jederzeit unter der Rufnummer 02173 288-6310 entgegen.