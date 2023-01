Krefeld: Maskierte Räuber erbeuten Schmuck und 30 Schusswaffen

Erneut werden Menschen in ihren vier Wänden überfallen. Diesmal passierte es in Krefeld. Maskierte Räuber haben Schmuck „in erheblichem Wert“ und rund 30 Schusswaffen erbeutet. Vier Männer seien in das Haus eines Ehepaars eingedrungen und hätten den Mann gezwungen, drei Tresore zu öffnen, wie die Polizei am Montag berichtete. Derweil habe einer der Räuber die Frau bewacht.

Die vier Männer seien schlank und zwischen 20 und 30 Jahre alt gewesen. Mindestens einer von ihnen habe eine Skibrille getragen. Untereinander hätten sie sich in einer osteuropäischen Sprache verständigt. Die Opfer seien am Samstagabend mit einer roten Brechstange und einem Schraubenzieher bedroht worden.

Der Fall weist Ähnlichkeiten zu einem Raub vor wenigen Tagen unweit entfernt im Düsseldorfer Norden auf. Dort hatten Gangster ein älteres Ehepaar in seiner Villa überfallen und Schmuck im Wert von mehreren 100.000 Euro erbeutet. Die Parallelen würden überprüft, sagte ein Polizeisprecher.

dpa