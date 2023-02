Krefeld: Hunderte Menschen nach Brand aus Theatersaal evakuiert

Viel Glück im Unglück hatten etliche Theaterbesucher in Krefeld. Dort wurden mehr als 500 Menschen wegen eines Brandes im Theater während einer Musicalvorstellung aus dem Saal evakuiert. Der Vorhang war laut Mitteilung des Theaters am Sonntagabend an einem Scheinwerfer hängengeblieben und hatte Feuer gefangen. „Das ist bisher noch nie vorgekommen“, sagte eine Sprecherin des Theaters am Montag.

Das Feuer konnte der Feuerwehr zufolge schnell gelöscht werden, der Brand war demnach nur auf den Bereich des Vorhangs begrenzt. Verletzt wurde niemand. Auch das Bühnenbild sei nicht beschädigt worden, hieß es. Eine Ersatzvorstellung ist geplant.

dpa