Polizeimeldungen

Krefeld: Einbrecher schläft im Wohnzimmer seines Opfers ein – Festnahme

2. Oktober 2023

In Krefeld ist ein Mann (45) in die Wohnung eines Seniors (71) eingebrochen und kurz darauf in dessen Wohnzimmer eingeschlafen. Hatte ihn der unmoralische Akt zu viel Energie gekostet?