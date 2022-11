Krefeld: Arbeitsagentur nach Bombendrohung evakuiert

Bombendrohung in Krefeld (NRW): Wegen einer Bombendrohung ist ein Gebäude der Agentur für Arbeit in Krefeld geräumt worden. Die Drohung sei anonym am Freitagvormittag eingegangen, sagte ein Sprecher der Polizei. Die Räumlichkeiten seien geräumt und würden mit Hilfe von zwei Spürhunden durchsucht. Die „Westdeutsche Zeitung“ berichtete darüber online.

So sei der Anruf um kurz nach 10 Uhr am Freitagmorgen eingegangen, die Sperrungen erfolgten gegen 11.30 Uhr. Weitere Ermittlungen laufen im Hintergrund, heißt es. Aufgrund der Räumung kam der Verkehr in Krefeld zum Erliegen. So sind folgende Straßen gesperrt: Dießemer Straße/Bahnstraße, Schwertstraße/Vereinsstrase, Ritter Straße/Hansastraße, Ostwall/Hansastraße, Mariannenstraße/Schwertstraße, Alte Linner Straße/Philadelphia Straße.

mit dpa