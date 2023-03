Kevelaer (NRW): Müllwagen überfährt Mann mit Rollator – Passant tot

In Kevelaer (NRW) nahe der niederländischen Grenze kam es zu einem äußerst tragischen Unfall. Dort ist ein 85-Jähriger von einem Müllwagen überrollt und tödlich verletzt worden. Der Senior sei am Donnerstagmorgen mit seinem Rollator in der Innenstadt unterwegs gewesen, als er von dem Wagen der Müllabfuhr, gesteuert von einem 58-Jährigen, aus ungeklärten Gründen erfasst worden sei, teilte die Polizei mit. Der 85-Jährige starb demnach noch an der Unfallstelle. Nähere Einzelheiten zum Unfallhergang nannte die Polizei zunächst nicht.

Um die Angehörigen des Mannes kümmerte sich der Opferschutz. Für die Menschen, die den Unfall gesehen hatten, war ein Notfallseelsorger vor Ort. Auch ein Sachverständiger wurde laut Polizei hinzugerufen, der Müllwagen sichergestellt.

dpa