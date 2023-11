Haus in Kerpen abgebrannt – 17 Menschen müssen Nacht in Feuerwehr-Zelt verbringen

Tragisches Unglück in Kerpen im Rhein-Erft-Kreis. Dort ist ein Einfamilienhaus in der Nacht zu Montag abgebrannt. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand der Dachstuhl bereits im Vollbrand, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Bewohner – zwei Erwachsene und ein Kind – konnten sich unverletzt ins Freie retten. Die drei umliegenden Häuser wurden evakuiert, inklusive der Bewohner aus dem Brandgebäude kamen 17 Menschen mitten in der Nacht in einem Feuerwehr-Zelt unter. Später konnten die Nachbarn wieder zurück in ihre Häuser.

Bei der Brandbekämpfung waren 55 Einsatzkräfte vor Ort. Über zwei Drehleitern wurde der brennende Dachstuhl von zwei Seiten geöffnet, um die Brandherde abzulöschen. Dabei waren Feuerwehrleute mit Atemschutz und Stahlrohren im Einsatz. Ein Überspringen der Flammen auf die Nachbarhäuser konnte verhindert werden. Die Brandursache war unklar, zur Schadenshöhe gab es zunächst keine Schätzung. Das Haus ist unbewohnbar.

dpa