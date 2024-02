Polizeimeldungen NRW

Kempen (Niederrhein): Räuber erbeuten Goldbarren im Wert von mehr als 100.000 Euro

19. Februar 2024

Spektakulärer Raub am Niederrhein: In Kempen erbeuteten Kriminelle mehrere Goldbarren. Der Wert des Edelmetalls hat es in sich.