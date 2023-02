Karneval in NRW: 83-Jähriger steuert mit Auto auf Karnevalszug zu

In Voerde im Kreis Wesel (NRW) wurde wohl ein großes Unglück verhindert. Dort hat ein 83-jähriger Autofahrer am Rande des Karnevalsumzugs für Aufregung gesorgt. Der Mann durchbrach mit großer Geschwindigkeit Sperrpunkte, indem er Blockaden aus Streifenwagen auf dem Bürgersteig umfuhr, berichtete die Polizei in Wesel am Dienstag. Anhaltesignale eines ihn verfolgenden Streifenwagens habe der 83-Jährige ignoriert und sei auf den Karnevalsumzug zugesteuert.

Ein quer stehender Lastwagen stoppte schließlich den Senior und ein verfolgender Streifenwagen blockierte ihn so, dass er nicht weiterfahren konnte. Die Kontrolle habe ergeben, dass der 83-Jährige aufgrund geistiger Mängel nicht mehr in der Lage gewesen sei, ein Auto zu führen.

Er habe am Sonntag rücksichtslos Menschenleben gefährdet, sei bei der Kontrolle uneinsichtig gewesen und habe einen Polizisten beleidigt. Zudem habe er verlangt, den Lastwagen sofort wegzusetzen, ansonsten werde er erneut über den Bordstein vorbeifahren.

Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Seine 81-jährige Ehefrau, die auf dem Beifahrersitz saß, habe ihn schließlich überreden können, seine Papiere auszuhändigen. Den Voerder erwartet jetzt ein Strafverfahren.

dpa