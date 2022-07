Deutsche Familie stirbt bei Kanufahrt in Holland – nur Tochter (7) überlebt

In den Niederlanden hat sich für eine deutsche Familie aus Wuppertal ein Alptraum ereignet. Dabei endete eine Kanufahrt tödlich für fast alle Familienmitglieder. Die Mutter der Familie starb, der Vater und eine von zwei Töchtern seien vermisst und vermutlich ertrunken. Das teilte die Polizei am Donnerstagabend im niederländischen Biddinghuizen mit. Die Suche sei bereits unterbrochen worden.

In de zoektocht naar de slachtoffers van het kano-ongeluk op het Veluwemeer is gisteren rond 22u00 een derde slachtoffer aangetroffen, de man was overleden. De zoektocht naar het vierde slachtoffer gaat door. De politie doet onderzoek naar de toedracht. https://t.co/30MBIRtF21

— Politie Flevoland (@POL_Flevoland) July 22, 2022