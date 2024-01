Kaarst: Zwei Leichen in Wohnung gefunden – Mordkommission ermittelt

Schrecklicher Fund in Kaarst (NRW). Dort sind in einer Wohnung die Leichen eines Ehepaares von der Polizei gefunden worden. Nach bisherigen Ermittlungen habe der Mann seine 35 Jahre alte Frau mit einem Messer getötet, teilte die Kreispolizei Neuss am Freitag mit. Im Zuge der Auseinandersetzung sei auch der 49-Jährige tödlich verletzt worden. Es sei nicht auszuschließen, dass er sich versehentlich selbst verletzte.

>> 74-Jährige nach Wohnungsbrand in Mönchengladbach tot aufgefunden <<

Die Polizei hatte die Toten am Donnerstag gefunden, nachdem die Mutter der Frau diese als vermisst gemeldet hatte. Eine Mordkommission ermittelt zu den Hintergründen der Tat.

dpa