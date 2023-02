Innenministerium beklagt: Kriminalität in NRW deutlich gestiegen

In NRW ist die Kriminalität im vergangenen Jahr erstmals seit sechs Jahren wieder angestiegen. So verzeichnete das NRW-Innenministerium einen deutlichen Anstieg der registrierten Straftaten um 13,7 Prozent auf 1,37 Millionen. Damit wurde das Vor-Corona-Jahr 2019 überschritten. „Das ärgert mich“, sagte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) am Dienstag in Düsseldorf bei der Vorstellung der Kriminalitätsstatistik 2022. Die Aufklärungsquote sank leicht auf 51,9 Prozent.

Der Anstieg sei zum Teil auf vermehrte Diebstähle zurückzuführen. Diese seien um 23 Prozent auf fast eine halbe Million gestiegen. Die Körperverletzungen stiegen um 24 Prozent auf 142.000 Fälle. Die Zahl der Raubüberfälle um 37 Prozent auf 11.000 Fälle. Auch die Fälle von Mord und Totschlag nahmen deutlich zu, es blieb aber in den allermeisten Fällen beim Versuch.

dpa