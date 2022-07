Im Wohnwagen verbrannt: 83-Jähriger tot im Camper geborgen

In Ostwestfalen ist es zu einem tragischen Ereignis gekommen. Ein Senior im Alter von 83 Jahren starb in seinem brennenden Wohnwagen. Die Feuerwehr habe die Flammen zwar schnell löschen und ein Übergreifen auf das Wohnhaus des Seniors in Beverungen verhindern können.

Den 83-Jährigen konnten die Einsatzkräfte aber nur noch tot bergen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Weshalb genau das Feuer ausbrach, müsse noch ermittelt werden. Es deute aber alles auf einen Unglücksfall hin.

dpa