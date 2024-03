Unfall in Krefeld: Mädchen nach Hüpfburgunglück im Krankenhaus!

Am Karsamstag ereignete sich auf dem Sprödentalplatz in Krefeld ein Unglück in einem Hüpfburgpark. Bei starkem Wind riss ein Sicherungsseil an einer Hüpfburg, wodurch die Konstruktion angehoben und anschließend halb in sich zusammenfiel.

Ein 11-jähriges Mädchen, das sich in der Hüpfburg befand, wurde mehrere Meter in die Luft geschleudert und kam neben dem Luftkissen auf. Es musste stationär ins Krankenhaus eingeliefert werden. Drei weitere Kinder im Alter von 5, 7 und 8 Jahren wurden leicht verletzt.

Die Ursache für den Riss des Sicherungsseils ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

