Hünxe: Frau tot in Imbissbude gefunden – Ehemann stellt sich

Hünxe: Frau (†50) tot in Imbissbude gefunden – Ehemann stellt sich

26. Februar 2024

Nachdem eine Frau (†50) in Hünxe am Samstag tot in einem Imbiss gefunden worden war, hat sich ihr Ehemann nun bei der Polizei gestellt. Er soll sie mit einem Messer getötet haben.