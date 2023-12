Horror-Unfall in Velbert: Fußgänger von Auto erfasst und tödlich verletzt

Ein schlimmer Unfall ereignete sich in Velbert: Ein 64-jähriger Mann hat mit seinem Wagen einen Fußgänger erfasst und dabei tödlich verletzt. Der 41-Jährige kam noch ins Krankenhaus, starb dort aber an seinen schweren Verletzungen, wie die Polizei am Samstag (2. Dezember) mitteilte.

Der 41-Jährige war demnach am Freitagabend (1. Dezember) auf der Straße, als er von dem Auto getroffen wurde. Die näheren Umstände seien noch unklar, sagte ein Polizeisprecher am Samstag. Der 64-Jährige leistete nach dem Unfall gemeinsam mit weiteren Menschen Erste Hilfe, bis die Rettungskräfte eintrafen. Er und die Angehörigen des 41-Jährigen wurden nach dem Unfall seelsorgerisch betreut.

dpa