Schwerer Verkehrsunfall in Kleve-Kellen fordert zwei Todesopfer

In der Nacht zum Donnerstag, 19. April 2024, kollidierte ein LKW mit einem Kleinbus in Kleve, nahe der niederländischen Grenze. Der Zusammenstoß war so schwer, dass der Bus gegen eine Gebäudeecke gedrückt wurde – zwei Insassen verloren ihr Leben, während zwei weitere schwere Verletzungen erlitten.

Der schreckliche Unfall ereignete sich an der Kreuzung B220/B9 . Die Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten hydraulisches Rettungsgerät einsetzen, um zwei Personen aus dem deformierten Fahrzeug zu befreien. Diese wurden anschließend mit schweren Verletzungen in medizinische Obhut gegeben. Für die anderen zwei Insassen kam jede Hilfe zu spät. Neben den Insassen des Kleinbusses erlitt eine weitere Person leichte Verletzungen. Auch ein Feuerwehrmann wurde während des Einsatzes verletzt.

Eine anfängliche Befürchtung, der LKW könnte Gefahrgut transportiert haben, bestätigte sich glücklicherweise nicht. Die Rettungs- und Bergungsarbeiten dauerten von etwa 0.30 Uhr bis 2.40 Uhr an und forderten den Einsatz von rund 40 Einsatzkräften aus verschiedenen Einheiten sowie die Unterstützung durch Polizei und Rettungsdienste.

Dieser Beitrag ist mit Hilfe künstlicher Intelligenz erstellt und von einem Redaktionsmitglied nachbearbeitet worden.