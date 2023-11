Horror-Crash in Mettmann: Betrunkener kollidiert mit Baum und flieht

Ein betrunkener Autofahrer verursachte am Sonntagmorgen (26. November) an einem Kreisverkehr an der Johannes-Flintrop-Straße in Mettmann einen Unfall und floh anschließend von der Unfallstelle. Das teilte die Polizei am Montag (27. November) mit. Den Beamten gelang es dennoch, den Flüchtigen zu stellen.

Wie die Polizei weiter berichtet, fuhr der 34-jährige Mann aus Wülfrath gegen 8.35 Uhr mit seinem Audi A4 auf der Johannes-Flintrop-Straße in Richtung Jubiläumsplatz. Der alkoholisierte Fahrer wollte den dortigen Kreisverkehr passieren, verlor dabei jedoch die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er fuhr über eine vorgelagerte Verkehrsinsel und kollidierte mit einem Baum. Anschließend floh der Wülfrather zu Fuß über die Ötzbachstraße zur Seibelstraße, wo er von den alarmierten Polizisten eingeholt werden konnte.

Der Fahrer blieb trotz des heftigen Crashs glücklicherweise unverletzt, jedoch stellten die Beamten einen starken Alkoholgeruch in der Atemluft des 34-Jährigen fest. Zur weiteren Beweisführung wurde daher die ärztliche Entnahme einer Blutprobe angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Zudem wurde der Audi durch die Wucht des Aufpralls stark beschädigt. Die Polizei schätz den Schaden auf eine fünfstellige Summe.