Horror-Crash in Grevenbroich: Bus kollidiert mit drei Autos – vier Verletzte

Schlimmer Unfall in Grevenbroich: Am Mittwochmorgen (13. Dezember) hat der Fahrer eines Linenbusses ohne Fahrgäste in Grevenbroich (Rheinkreis Neuss) einen Unfall mit drei weiteren Fahrzeugen verursacht. Gravierend verletzt worden sei aber keiner der vier Fahrer, teilte die Polizei in Neuss mit. Der von einem 63 Jahre alten Mann gelenkte Bus war auf der Kreuzung einer Bundesstraße mit zwei Autos zusammengestoßen und kurz darauf mit einem dritten, entgegenkommenden Wagen kollidiert. Einige hundert Meter weiter prallte der Bus gegen einen Straßenbaum, der entwurzelt wurde. Schließlich rutschte der Bus auf einen Acker und blieb stecken.

Die Feuerwehr in Grevenbroich war mit 40 Leuten vor Ort und sicherte die auf einer Länge von mehreren hundert Metern verteilten Unfallorte. Der Busfahrer wurde laut Polizei schwerer verletzt, die anderen Autofahrer erlitten leichte Blessuren. Die Polizei hat begonnen, die Unfallursache zu ermitteln.

dpa