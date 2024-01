Polizeimeldungen NRW

Hochzeitskorsos in NRW: Polizei veröffentlicht überraschende Statistik

28. Januar 2024

Hochzeitskorsos haben die Polizei in NRW lange in Atem gehalten. Jetzt gibt es neue Zahlen zur Entwicklung auf den Autobahnen in Nordrhein-Westfalen.