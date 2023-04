Heinsberg (NRW): Feuerwehr rettet Biber aus der Klemme

Biber sind für ihre starken Zähne bekannt. Da aber haben auch die stärksten Beißerchen nicht mehr geholfen: Ein eingeklemmter Biber hat in Hückelhoven im Kreis Heinsberg für einen tierischen Rettungseinsatz gesorgt.

Wie die Feuerwehr Hückelhoven jetzt mitteilte, war der Nager bereits am Sonntag nahe des Flusses Rur zwischen zwei Grundstücksmauern gerutscht. Ein Holzmast versperrte ihm den Ausweg. Obwohl der Biber schon versucht hatte, sich mit seinen Zähnen in die Freiheit zu nagen, konnte er sich nicht selbst aus seiner Notsituation befreien.

Passanten entdeckten das Tierchen und riefen die Feuerwehr. Die herbeigerufenen Rettungskräfte konnten den hilflosen Biber unverletzt befreien. Anschließend wurde er in einer Tierbox sicher in sein Zuhause an der Rur gebracht.

dpa