Heinsberg: 15-jährige Rollerfahrerin stirbt bei Zusammenstoß mit Auto

Eine 15-jährige Rollerfahrerin ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Heinsberg im äußerten Westen von Nordrhein-Westfalen ums Leben gekommen. Ihr 17-jähriger Beifahrer sowie der 62 Jahre alte Autofahrer erlitten am Samstag schwere Verletzungen, wie die Polizei in Heinsberg am Sonntag mitteilte. Die Ursache für den Unfall ist nach Polizeiangaben noch unklar.

Bei dem Zusammenstoß an einer Kreuzung wurden die 15-Jährige und der 17-Jährige auf die Fahrbahn geschleudert. Die Feuerwehr befreite den 62-Jährigen, der in seinem Wagen eingeklemmt war.

dpa