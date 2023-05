Heftige Explosion in Ratingen: Leiche in Hochhaus gefunden – Person (57) festgenommen

Polizeibeamte mit Gasmasken und Feuerwehrleute stehen vor einem Hochhaus. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa dpa Eine Person steht auf dem Balkon von einem Hochhaus, aus dem Rauch quillt. Foto: David Young/dpa dpa Polizeibeamte mit Gasmasken und Feuerwehrleute stehen vor einem Hochhaus. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa dpa Polizeibeamte mit Gasmasken und Feuerwehrleute stehen vor einem Hochhaus. Foto: David Young/dpa dpa Polizeibeamte in Spezialausrüstung stehen vor einem Hochhaus. Foto: David Young/dpa dpa Polizeibeamte mit Gasmasken und Feuerwehrleute stehen vor einem Hochhaus. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa dpa Ein Hubschrauber der Luftrettung hebt von einer Wiese ab. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa dpa Polizeibeamte in Spezialausrüstung stehen vor einem Hochhaus. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa dpa Ein Polizeibeamter in Spezialausrüstung steht auf einem Balkon neben einem Kollegen und zielt mit einer Waffe. Foto: David Young/dpa dpa Polizeibeamte stehen vor einem Hochhaus und ziehen neben Feuerwehrleuten Gasmasken auf. Foto: David Young/dpa dpa Polizeibeamte mit Gasmasken und Feuerwehrleute stehen vor einem Hochhaus. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa dpa Polizeibeamte in Spezialausrüstung stehen vor einem Hochhaus. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa dpa Polizeibeamte mit Spezialausrüstung stehen vor einem Hochhaus. Foto: David Young/dpa dpa Ein Polizeibeamter steht neben einem fahrzeug der Feuerwehr vor einem Hochhaus. Foto: David Young/dpa dpa Polizeibeamte mit Gasmasken und Feuerwehrleute stehen vor einem Hochhaus. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa dpa Ein Polizeibeamter in Spezialausrüstung steht auf einem Balkon und zielt mit einer Waffe. Foto: David Young/dpa dpa Polizeibeamte mit Gasmasken und Feuerwehrleute stehen vor einem Hochhaus. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa dpa Polizeibeamte machen sich vor einem Hochhaus für einen Einsatz fertig. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa dpa Polizeibeamte ziehen Gasmasken neben Feuerwehrleuten vor einem Hochhaus an. Foto: David Young/dpa dpa Polizeibeamte mit Spezialausrüstung stehen vor einem Hochhaus. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa dpa Ein Polizeibeamter steht mit Gasmaske neben einem Kollegen vor einem Hochhaus. Foto: David Young/dpa dpa Ein Polizeibeamter steht mit Gasmaske vor einem Hochhaus. Foto: David Young/dpa dpa

Nach der Explosion in einem Ratinger Hochhaus hat die Polizei einen 57 Jahre alten Mann festgenommen und eine Leiche in dessen Wohnung gefunden. Das berichtete Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) am Donnerstag im Innenausschuss des Düsseldorfer Landtags. Zur Identität konnte der Minister noch nichts sagen. Die tot aufgefundene Person ist nach dpa-Informationen bereits vor längerer Zeit gestorben.

Gegen 10 Uhr morgens habe die Wohnungseigentümergesellschaft die Polizei verständigt, dass ein Briefkasten eines Bewohners überquelle, berichtete Reul. Die Polizei habe dann vor Ort die Feuerwehr hinzugezogen, um die Tür zu öffnen. Gegen 11.15 Uhr sei es in der Hochhauswohnung zu einer Explosion gekommen, nachdem eine männliche Person den Einsatzkräften etwas an der Tür entgegengehalten habe, sagte Reul. Danach sei es zur Detonation gekommen.

Dabei seien zehn Feuerwehrleute und zwei Polizeibeamte verletzt worden – einige von ihnen sehr schwer, mehrere Medien berichten von Lebensgefahr bei einigen Einsatzkräften. „Da sind extrem gefährliche Entwicklungen zu befürchten“, sagte Reul. Recherchen in den sozialen Medien hätten ergeben, dass sich der Mann „im Corona-Leugner-Umfeld gedanklich aufgehalten“ habe. Der Tatverdächtige wurde nach Polizeiangaben mit „schwersten Verletzungen“ in ein Krankenhaus gebracht.

