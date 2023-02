Hauptbahnhof Essen: Fahrkartenkontrolle eskaliert – Mann zückt Knarre statt Ticket

Am Freitagmorgen wurde die Polizei Essen von einem bewaffneten Mann am Hauptbahnhof alarmiert. Ein 21-Jähriger soll in einem Zug während einer Fahrscheinkontrolle den Kontrolleur mit einer Schreckschusswaffe bedroht haben. Anschließend stieg der Mann aus, wie die Polizei mitteilte.

Essen Hauptbahnhof: Mann zeigt Zugbegleiter Waffe statt Fahrkarte

Nachdem der Tatverdächtige ausgestiegen war, fanden ihn Polizisten am Vorplatz des Essener Hauptbahnhofs. Die Beamten hätten ihn zu Boden gebracht und fixiert, hieß es. Dabei soll er Widerstand geleistet und einen Beamten verletzt haben. Bei dem Mann wurde den Angaben nach auch Reizgas gefunden. Bundespolizisten hätten geholfen, den Mann in einen Streifenwagen zu befördern. Dabei soll der 21-Jährige einem Bundespolizisten einen Kopfstoß versetzt haben. Zu den Hintergründen wird weiter ermittelt.

dpa