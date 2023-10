Hamm: Auto mit drei Insassen beschossen – Frau verletzt

Ein mit drei Menschen besetztes Auto ist in Hamm am frühen Dienstagmorgen beschossen und eine junge Frau verletzt worden. Sie sei nicht in Lebensgefahr, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Erklärung am Dienstag mit. Über die beiden anderen Insassen im Wagen gab es zunächst keine weiteren Angaben. Eine Mordkommission ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

Die Behörden hätten einen oder mehrere Tatverdächtige im Visier, hieß es. Gegenstand der Ermittlungen sei unter anderem, ob die Unbekannten aus einem anderen Fahrzeug heraus geschossen hätten. Die Ermittler vermuten, dass Täter und Opfer sich kannten, wie eine Dortmunder Staatsanwältin am Dienstag sagte. Die Tat ereignete sich demnach gegen 4 Uhr morgens am westlichen Außenrand der Stadt Hamm.

dpa