Hagen: Polizeihund Horst beißt zu – und stoppt Verbrecher auf der Flucht

Mit Biss hat Polizeihund Horst am Samstagabend in Hagen erfolgreich einen Einbrecher auf der Flucht gestoppt. Der Diensthund spürte laut einer Polizeimeldung bei einem Einsatz auf einem Firmengelände einen 45-Jährigen auf. Der Mann reagierte zunächst nicht auf die „Androhung“ des Hundes, wie es in der Mitteilung hieß. Dann wollte sich der Einbrecher aus dem Staub machen, wurde den Angaben zufolge von Horst aber mit einem Biss an der weiteren Flucht gehindert.

Der Einbrecher wurde vorläufig festgenommen. Bei einer Durchsuchung seines Rucksacks und einer Garage entdeckte die Polizei ein Messer, Einbruchswerkzeug, Betäubungsmittel und weiteres Diebesgut. Der Einbrecher wurde ärztlich versorgt.

dpa