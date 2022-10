Hagen: Jugendlicher mit Messer schwer verletzt – 14-Jähriger tatverdächtig

Erneut gab es in NRW einen Angriff mit einem Messer. Dabei wurde ein 18-Jähriger in Hagen von einem 14 Jahre alten Jugendlichen schwer verletzt worden sein. Der ältere Jugendliche sei mit zwei Bekannten auf den 14-Jährigen und einen weiteren Jugendlichen getroffen und es sei zum Streit gekommen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Hagen am Donnerstag gemeinsam mit. Der 14-Jährige habe den 18-Jährigen dann mit einem Messerstich im Oberkörperbereich getroffen. Zu den Hintergründen, der Beziehung zwischen den beiden und dem genauen Ablauf der Tat gab es zunächst keine weiteren Angaben.

Der 14-jährige Tatverdächtige flüchtete demnach nach dem Vorfall am Mittwoch zunächst, konnte aber bald darauf festgenommen werden. Es werde geprüft, ob er einem Haftrichter vorgeführt wird. Der verletzte 18-Jährige kam ins Krankenhaus. Eine Mordkommission ermittelt wegen versuchten Totschlags.

dpa