Schüsse in Gummersbacher Fußgängerzone – Polizist nach Attacke im Krankenhaus

In Gummersbach ist es am Dienstagmittag zu einer Schießerei gekommen, bei der mehrere Menschen verletzt wurden. Ein Polizist habe mit seiner Dienstwaffe geschossen und dabei mindestens einen Menschen verletzt, teilten Polizeisprecher in Gummersbach und Köln mit. Unter den Verletzten sei auch ein Polizist.

Schüsse in Gummersbach: Polizei von Mann attackiert

Laut „Kölner Stadt-Anzeiger“ sind in der Fensterscheibe eines Backgeschäfts mehrere Einschusslöcher zu sehen. Augenzeugen berichten der Zeitung, sie hätten einen Mann gesehen, der von Polizeibeamten verfolgt wurde. Polizisten hätten versucht, ihn mit einem Stuhl zu stoppen. Schließlich seien Schüsse gefallen.

Die Polizei machte zunächst keine weiteren Angaben zu dem Einsatz. Der genaue Ablauf und der Hintergrund des Einsatzes müssten nun geklärt werden, sagte ein Polizeisprecher. Nach ersten Angaben der Einsatzkräfte waren mehrere Menschen verletzt worden, darunter auch ein Polizist. Ein Beamter habe aus seiner Dienstwaffe gefeuert. Eine weitere Gefährdung für Unbeteiligte bestehe nicht.

In der Fußgängerzone in #Gummersbach sind am Mittag Schüsse gefallen. Videos in Sozialen Netzwerken zeigen einen Mann, der Polizisten mit einem Gegenstand attackiert. Dann fallen mindestens 10 Schüsse. Nach Angaben der @polizei_nrw_k soll es mehrere Verletzte geben. @ZDFheute — ZDF-Landesstudio Nordrhein-Westfalen (@ZDFnrw) November 14, 2023

Schießerei in Gummersbacher Innenstadt – Tatort abgesperrt

Nach den Schüssen in der Gummersbacher Innenstadt hat die Polizei den Tatort weiträumig abgesperrt. Die Situation sei stabil, eine weitere Gefährdung für Unbeteiligte bestehe nicht.

Was den Einsatz gegen 12.20 Uhr ausgelöst hat, teilten die Behörden zunächst nicht mit. Weil ein Polizist geschossen hat, übernahm die Kölner Polizei aus Neutralitätsgründen die Ermittlungen.

Alle Verletzten würden derzeit im Krankenhaus versorgt. Hintergründe der Tat sind noch unklar. Die Polizei hat eine Mordkommission eingerichtet und ermittelt.

dpa