Gummersbach: Auto schliddert in Gegenverkehr – zwei Tote, sechs Verletzte

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Gummersbach nordöstlich von Köln sind zwei junge Menschen ums Leben gekommen. Sechs Personen wurden schwer verletzt, wie die Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis am Mittwoch mitteilte. Was ist passiert?

Schwerer Autounfall in Gummersbach bei Köln

Nach bisherigen Ermittlungen war ein 19-Jähriger am Dienstagabend auf der Westtangente in einer langgezogenen Linkskurve mit seinem Auto ins Schleudern geraten. Der Wagen geriet auf die Gegenfahrbahn und prallte dort mit einem Auto zusammen, in dem fünf Personen saßen.

Die beiden Mitfahrer des 19-Jährigen, eine 16 Jahre alte Jugendliche und ein 24-jähriger Mann, starben noch am Unfallort. Sie waren ebenso wie der Fahrer im Wrack eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr geborgen werden. Der 19-Jährige kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus.

Die Insassen des anderen Fahrzeugs, die 25 Jahre alte Fahrerin sowie vier Mitfahrer im Alter von 14, 52, 53 und 82 Jahren, erlitten schwere Verletzungen und wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Ursache für den Unfall wird noch ermittelt. Die Westtangente konnte erst am frühen Mittwochmorgen wieder für den Verkehr freigegeben werden.

dpa