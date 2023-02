Gütersloh (NRW): Kostbare Kunstreliquie aus Kirche gestohlen

Wurde die Kirche St. Pankratius in Gütersloh Opfer von Kunstdieben? So sieht es zumindest aus, denn aus der Kirche ist das Reliquienkreuz gestohlen worden. Die Polizei ist bereits mit den Ermittlungen zu dem Fall beschäftigt.

Das Kreuz ist aus dem Jahr 1875 und besteht aus vergoldetem Silber. Zudem enthält es wohl gleich zwei Reliquien. Eine davon gehört zum Heiligen Laurentius. Dieser war ein Märtyrer aus den ersten Tagen des Christentums, er war römischer Diakon zur Zeit von Papst Sixtus II. und gilt als einer der wichtigsten Märtyrer der katholischen Kirche.

Reliquienraub in Gütersloh: Kunstdiebe werden vermutet

Das es sich bei den Dieben nicht bloß um gewöhnliche Ganoven handelt, dafür spricht, dass sie sich nicht nur für das Kreuz, sondern eben auch für die Reliquien interessiert haben, wie Pfarrer Elmar Quandte ausführt. „Die Diebe haben die Kirche geschändet, weil sie sich an dem Heiligen vergriffen haben. Sie haben sich nicht nur an dem Kreuz vergriffen, das eine Goldschmiedearbeit ist, sondern eben auch an den Reliquien, die für die Gemeinde von unsagbarem Wert sind“, so der Pfarrer bei „wdr.de“.

Zudem waren schon drei Tage vorher Beschädigungen am Sicherheitsglas des Kreuzes zu sehen, auch war das Kreuz in der Schutzstehle umgefallen. Daher geht Quandte davon aus, dass es sich um Auftragsdiebe handelt, die im Auftrag eines Sammlers oder eines Schwarzmarkthändlers agierten.

Nun sucht die Polizei Zeugen, die Beobachtungen zum Fall gemacht haben könnten. Auch, ob jemand bereits in der vergangenen Woche verdächtige Personen rund um die St. Pankratius Kirche gesehen hat. Noch steht die Polizei am Anfang ihrer Ermittlungen.