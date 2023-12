Polizeimeldungen NRW

Großeinsatz im Duisburger Clan- und Rockermilieu: Durchsuchungen in mehreren Lokalen

16. Dezember 2023

In der Nacht zu Samstag vollführte die Polizei in Duisburg einen Großeinsatz gegen mehrere verdächtige Gastronomiebetriebe – darunter Restaurants und Cafés in Alt-Hamborn, Marxloh, Walsum, Homberg und Bruckhausen.