Polizeimeldungen

Großeinsatz gegen organisierte Drogenkriminalität in Duisburg und weiteren NRW-Städten

20. September 2023

Spezialeinheiten der Polizei sind am Mittwochmorgen in mehreren NRW-Städten, darunter auch in Duisburg unterwegs. Im Visier der Fahnder: die organisierte Drogenkriminalität und der Anbau von Drogen in Häusern, Wohnungen und Geschäftsräumen. Mehrere Objekte werden durchsucht.