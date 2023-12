Großeinsatz bei der Polizei an Silvester in NRW: Tausende Einsatzkräfte sorgen heute Nacht für Sicherheit

Nach den Erfahrungen aus dem vergangenen Jahr und dem Terroralarm am Kölner Dom bereitet sich die Polizei in NRW auf einen Großeinsatz in der Silvesternacht vor. Im Vergleich zum Vorjahr wurde die Zahl der Einsatzkräfte nach Angaben des Innenministeriums noch einmal aufgestockt. Insgesamt seien mehr als 6600 Polizistinnen und Polizisten eingeplant, erklärte das Haus von Minister Herbert Reul (CDU). In der zurückliegenden Silvesternacht 2022/2023 waren in mehreren NRW-Städten Böller und Raketen gezielt auf Polizisten und Rettungskräfte geschossen worden.

Besonders streng sind die Sicherheitsvorkehrungen rund um den Kölner Dom. Die Polizei kündigte an, dass die Bevölkerung womöglich auch Polizisten mit Maschinenpistolen sehen werde.

>>Nach Anschlagsplänen auf Kölner Dom: Wahrzeichen für Touristen bis Neujahr geschlossen<<

Grund ist, dass die Sicherheitsbehörden Hinweise auf einen möglichen Anschlagsplan einer islamistischen Gruppe erhalten hatten. Ein 30-Jähriger wurde „zur Gefahrenabwehr“ in Gewahrsam genommen. Für Touristen wurde der Dom geschlossen, Gottesdienste finden aber statt. An Silvester (18.30 Uhr) will der Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki mit Gläubigen eine Messe zum Jahresabschluss feiern.

