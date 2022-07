Granaten-Fund: Kinder erleben beim Spielen beunruhigende Überraschung

Kinder finden beim Spielen schon mal Ungewöhnliches. Doch was sie in Dortmund Anfang der Woche entdeckten, dürfte den Eltern den Schweiß auf die Stirn getrieben haben. Der Nachwuchs hatte beim Spielen eine Mörsergranate gefunden. Es handele sich nicht um Weltkriegs-Munition, sondern um ein jüngeres Fabrikat, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag.

Ein Kampfmittel-Experte konnte aber schnell Entwarnung geben: Von der Granate ging keine Gefahr mehr aus. Woher sie stammt und wie sie auf das Gelände kam, werde jetzt vom Landeskriminalamt untersucht.

dpa