Gewaltverbrechen in Schwelm: Polizei sucht nach Zeugen

Passanten fanden in der Nacht von Samstag auf Sonntag, dem 14. April 2024, eine schwer verletzte 65-jährige Frau im Parkgelände von Schloss Martfeld in Schwelm. Sie alarmierten sofort die Rettungskräfte. Ersten Erkenntnissen zufolge handelt es sich um ein Gewaltverbrechen. Daraufhin wurde eine Mordkommission der Kriminalpolizei Hagen eingerichtet.

Die verletzte Frau wurde umgehend zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus eingeliefert und schwebt glücklicherweise nicht mehr in Lebensgefahr. Die Ermittlungsbehörden bitten nun die Öffentlichkeit um Mithilfe: Gesucht werden Zeugen, die in der Zeit zwischen 23.50 und 24 Uhr am Tatort anwesend waren oder sonstige relevante Beobachtungen gemacht haben könnten. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Hagen unter der Rufnummer 02331 986 2066 zu melden.

