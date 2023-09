Geldautomat in Neuss gesprengt – Täter trotz Fahndung entkommen

Erneut kam es im Rheinland zur Sprengung eines Geldautomaten. Diesmal haben unbekannte Täter in Neuss einen Geldautomaten gesprengt. Das Wohn- und Geschäftshaus, in dem sich der Automat befand, wurde durch die Sprengung am frühen Mittwochmorgen stark beschädigt, wie die Polizei mitteilte. Die Hausbewohner blieben demnach aber unverletzt.

Die Täter konnten trotz einer großangelegten Fahndung der Polizei unerkannt in einem dunklen Auto fliehen. Auch ein Hubschrauber war im Einsatz. Ob und wie viel Geld gestohlen wurde, war zunächst unklar.

dpa