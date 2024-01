Für Klicks bei TikTok und Instagram: Influencer zwingt Obdachlosen zu Videos

Ein Influencer ging für Klicks in den sozialen Netzwerken einen Schritt zu weit: Wie die Polizei am Freitag (12. Januar) berichtet, soll ein 23-jähriger Content-Creater an der Not eines Obachlosen kräftig verdient haben. So habe der junge Mann Videos mit dem Obdachlosen aufgenommen und einen Spendenaufruf für ihn gestartet. Dank der 1,2 Millionen Follower des Influencers bei Tiktok und Instagram seien dabei mehr als 30.000 Euro zusammengekommen.

Daher habe sich ein Ordnungsamtsmitarbeiter gewundert, als er den Obdachlosen im vergangenen August auf der Straße antraf und sich seine Situation nicht sichtbar verbessert hatte. Der Influencer habe ihn mit ein paar Hundert Euro abgespeist, sagte der 24-jährige Obdachlose, wie die Polizei mitteilte. Außerdem habe er ihn unter Druck gesetzt, weitere Videos mit ihm aufzunehmen.

Ermittler hätten nun mehr als 2500 Menschen als potenzielle Spender und mögliche Geschädigte angeschrieben. Ermittelt werde wegen Betrugs, gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung und Nötigung.

dpa